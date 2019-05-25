Капитан арестованного в Турции судна рассказал о состоянии российских моряков

Шестеро российских моряков, которые почти год провели на арестованном в Стамбуле судне Streamline, вернулись домой, в Ростов-на-Дону. В ближайшее время их осмотрят врачи. Как рассказал «Звезде» капитан корабля Бахман Багиров, которого освободили ранее, состояние здоровья двух человек вызывает беспокойство.

«Ни с кем еще не связывался: они отдыхают с дороги. Планирую связаться с ребятами, поговорить. Заодно узнаю об их состоянии. Знаю, что двое нуждались в медпомощи, которая им не была оказана», - поделился Багиров.

Экипаж стал заложником судебного разбирательства двух турецких компаний, которые заявляли свои права на судно. Теплоход Streamline, вышедший из Ростова-на-Дону в Стамбул на ремонт, был арестован в июне 2018 года из-за долгов владельца перед турецкими властями. Вернуть моряков домой удалось после вмешательства Генконсульства России в Стамбуле.