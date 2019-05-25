Коста-Рика отменила визы для российских туристов

В субботу, 25 мая, в силу вступило межправительственное соглашение о взаимной отмене виз между Россией и Коста-Рикой.

Теперь россияне смогут посещать центральноамериканскую республику на протяжении 90 дней без оформления визового документа.

Граждане Коста-Рики с действительными общегражданскими паспортами смогут въезжать в Россию без виз до 90 календарных дней в течение каждого периода в 180 дней начиная с даты первого посещения страны.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров подписал соглашение об отмене виз с Коста-Рикой еще 28 мая 2018 года. Соответствующая церемония состоялась 3 мая в Сан-Хосе. В ней принял участие тогдашний глава костариканского внешнеполитического ведомства Мануэль Гонсалес.

Россия после вступления в силу данного документа получает безвизовые соглашения со всеми странами Центральной Америки. Это создает «новые возможности для развития контактов и связей с государствами этого региона в экономической, спортивной, культурной, туристической и других областях», отметили в российском ведомстве.