Врио губернатора Петербурга Беглов решил участвовать в выборах главы города
Выборы главы города пройдут в сентябре.
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В субботу, 25 мая, временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что принял решение участвовать в выборах главы города.
Соответствующее предложение поступило Беглову на встрече с общественностью Курортного района города: тогда один из присутствующих предложил врио губернатора Петербурга участвовать в выборах.
«Я принимаю Ваше предложение», - цитирует его ТАСС.
Выборы губернатора Санкт-Петербурга пройдут в сентябре.