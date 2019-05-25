Помпео поручил продать оружие для сдерживания Ирана на $8,1 млрд

Госсекретарь США Майк Помпео поручил госдепу США одобрить сделку по продаже оружия в Иорданию, Объединенные Арабские Эмираты и Саудовскую Аравию. Об этом сообщается на официальном сайте внешнеполитического ведомства США.

«Я сегодня поручил госдепу немедленно завершить официальное уведомление о 22 поставках оружия в Иорданию, Объединенные Арабские Эмираты и Саудовскую Аравию на общую сумму около $8,1 млрд для сдерживания агрессии Ирана», — говорится в сообщении, размещенном на ресурсе.

В сообщении также говорится, что данное оружие США поставит своим союзникам для того, чтобы усилить потенциал их самообороны, тем самым обеспечивая стабильность в регионе и защиту от Ирана.

Ранее сообщалось, что США хотят отправить еще десять тысяч военных на Ближний Восток.