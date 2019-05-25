В жилом доме на юге Москвы произошел крупный пожар: видео

В Москве в доме №7 по 2-му Верхнему Михайловскому проезду произошел крупный пожар. Об этом «Звезде» рассказали в Главном Управлении МЧС РФ по российской столице.

По данным ведомства, информация о ЧП поступила на пульт дежурного вечером 24 мая в 23:32 мск.

«По прибытию пожарных подразделений было установлено, что происходит открытое горение на кровле 5-ти этажного жилого дома. Площадь возгорания составила 500 кв. метров», - рассказали в МЧС.

Спасатели эвакуировали жильцов горящего дома. Информации о пострадавших к настоящему моменту не поступало. Пожарные ведут борьбу с огнем.