Глава Генштаба ВСУ признался в своем побеге из Иловайска во время боев

Начальник Генерального штаба ВСУ генерал-лейтенант Руслан Хомчак заявил, что во время боев за Иловайск в 2014 году, когда он возглавлял сектор Б, то решил бежать оттуда. Он выходил из окружения с другими бойцами и рисковал погибнуть. Об этом Хомчак рассказал в интервью УНИАН.

«Для меня этот бой не закончился, потому что до сих пор неизвестна судьба многих, кто пропал без вести», - подчеркнул он.

Кроме того, Хомчак добавил, что теперь для него этот бой и побег - «бремя на душе».

«Наверное, главная моя проблема в том, что я остался жив», - сказал он.

Вместе с тем он рассказал подробности ситуации, когда под прикрытием других бойцов ВСУ и одного раненого сумел сбежать с места боев.

«Когда мы выходили, я связался по телефону с руководителем "АТО" генералом Муженко и сказал, чтобы прислали вертолет, потому что у нас раненые. Наша группа состояла из 14 человек, мы тащили бойца, тяжело раненного в плечо», - отметил он.

Хомчак подчеркнул, что затем его вывезли в Старую Ласпу, а позже на вертолете он вместе с другими десантниками оказался в Краматорске.

В августе 2014-го в Донбассе развернулись ожесточенные бои за Иловайск. Спустя пять лет после освобождения города - поиски пропавших без вести местных жителей не прекращаются. О бесчинствах украинских карательных батальонов агентам «Политического детектива» рассказали очевидцы тех страшных событий.