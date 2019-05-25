В Крыму запустили международный роуминг
В настоящее время международным роумингом могут воспользоваться граждане трех стран, приезжающие в Крым.
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На территории российского полуострова Крым заработал международный роуминг. Там оператор мобильной связи «К-Телеком» начал предоставлять соответствующие услуги.
В настоящее время международным роумингом могут воспользоваться граждане трех стран, приезжающие в Крым.
«По понятным политическим причинам, связанным с санкциями в отношении Крыма, я не могу назвать эти страны», - отметил генеральный директор компании Владимир Зайцев.
Представитель оператора связи добавил, что к роумингу были подключены страны, заявившие о готовности заключить соглашение, отмечает ТАСС.