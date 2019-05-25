В МИД РФ исключили возможность обмена Уилана на Бутину

Предположения о возможности обмена обвиняемого в шпионаже американца Пола Уилана на россиянку Марию Бутину являются лишь домыслами. Об этом сегодня заявил заместитель главы МИД Сергей Рябков.

По его словам, с российской стороны предложения по размену касались только Виктора Бута и Константина Ярошенко, и ни о каких других гражданах России речи не шло.

«Все остальное, любые разговоры, что предлагали других персоналий, - это просто домыслы, ничего такого нет», - приводит слова Рябкова РИА Новости.

Напомним, в конце апреля американский суд приговорил россиянку Марию Бутину к 18 месяцам тюрьмы по обвинению в незаконной работе на правительство России. После отбытия наказания она будет депортирована из США. Ожидается, что на свободу Бутина выйдет 5 ноября этого года.

Пол Уилан, имеющий гражданство сразу четырех стран, включая США, был задержан в Москве в конце декабря прошлого года. По данным ФСБ, мужчина обвиняется в «проведении шпионской акции». Ему грозит от десяти до 20 лет колонии.