В севастопольском дельфинарии произошел пожар: видео

В субботу, 25 мая, в севастопольском дельфинарии произошел пожар. Пламя уничтожило часть крыши здания, а также расположенные рядом сувенирные магазины. Об этом сообщили в пресс-службе севастопольского управления МЧС РФ.

Уточняется, что инцидент произошел на улице Набережная Корнилова, 2, в 07:50.

«В связи с угрозой распространения пожара силами сотрудников МЧС и дельфинария была осуществлена эвакуация двух дельфинов в безопасный водоем», - сообщили спасатели.

К настоящему времени огонь потушен. Площадь возгорания составила 110 квадратных метров. В результате ЧП погибших и пострадавших нет.

Обстоятельства и причина инцидента устанавливаются. Кадры с места происшествия опубликованы в Instagram.