Атомный шпион: в США осудили военного с доступом к ядерным реакторам ВМС

Военнослужащие Военно-морских сил США Стивен Келлогг приговорен к трем годам тюремного заключения за шпионаж.

Как сообщило информационное агентство Associated Press, он признал себя виновным по двум пунктам обвинения.

В управлении уголовных расследований ВМС США отметили, что военнослужащий хотел раскрыть журналистам данные о нарушениях в ВМС США. По данным агентства АР, Келлогг сознавал, что если бы имевшаяся у него информация была опубликована, то противники США знали бы о потенциале и пределах возможностей американских боевых кораблей с ядерными силовыми установками.

Отмечается, что Келлогг, служивший электромехаником по обслуживанию ядерных реакторов, был задержан 27 августа в аэропорту Сан-Диего. Он собирался лететь в Нью-Йорк, где планировал встретиться со знакомым журналистом.

Ранее в США обвинили экс-офицера ВВС в передаче секретных данных Ирану.