Все вдребезги: землетрясение в Дагестане попало на видео

Два землетрясения произошли в Дагестане этой ночью. Эпицентр залегал в десяти километрах от города Буйнакска.

Инцидент попал на камеру видеонаблюдения. Как видно в ролике, опубликованном в Instagram, во время землетрясения одно из помещений, вероятно магазина, сотрясалось.

При этом, как ранее сообщили в Главном управлении МЧС по региону, первое землетрясение магнитудой 4,4 было зафиксировано в 01:34.

Отмечается, что подземные толчки ощущались в городах Буйнакск, Махачкала и Каспийск.

Второй раз землетрясение магнитудой 2,3 зафиксировали в 02:44. Его эпицентр, согласно сообщениям МЧС, находился в 3,5 километра от населенного пункта Халимбек-аул Буйнакского района на глубине одного километра.