Австрийские СМИ обвинили Леру Кудрявцеву в «причастности» к политическому скандалу

Телеведущая Лера Кудрявцева оказалась под прицелом австрийской прессы, которая заявила, что россиянка якобы причастна к политическому скандалу. Информация была опубликована на страницах газеты Oesterreich Zeitung.

Как написала в своем Instagram Кудрявцева, зарубежные СМИ обвиняют ее в отставке канцлера Австрии.

«Сегодня я на первых страницах газет Австрии. Оказывается, я виновата в отставке канцлера Австрии», - отметила она.

Кудряцева добавила, что теперь предстоит «разбираться в международном суде».

© leratv, Instagram

Ранее стало известно, что вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе летом 2017 года якобы встречался на Ибице с некоей «женщиной из России». Австрийские СМИ отмечают, что политик якобы обсуждал с ней получение помощи на выборах в обмен на инвестиции.