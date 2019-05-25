Несколько человек умерли, ожидая спуска с Эвереста

Свыше 200 человек совершили восхождение на вершину Эвереста 22 мая. Для спуска вниз им пришлось отстоять огромную очередь, однако два альпиниста не выдержали ожидания и скончались. Информацию об этом распространил сайт Phys.org.

Обе смерти наступили на высоте более восьми тысяч метров. Данный участок на Эвересте считается «зоной смерти», поскольку организм далеко не каждого человека может справиться с нехваткой кислорода.

Всего в 2019 году при восхождении на Эверест погибли 12 человек.

Ранее сообщалось, что американец Дон Кэш скончался после того, как исполнил свою мечту о покорении вершин семи континентов. Последней высотой, на которую совершил восхождение житель штата Юта, стал Эверест.

