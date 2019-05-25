Первая Библия на русском языке печатника Федорова уйдет с молотка в Петербурге

Одним из основных лотов на торгах, которые проведет Российский аукционный дом в Санкт-Петербурге 1 июня, будет Острожская Библия - первая библия, изданная на русском языке. Это следует из заявление пресс-службы организации.

«Одним из самых интересных лотов станет указанное издание Библии, которое оценивается в 500–550 тыс. рублей», - говорится в сообщении.

В пресс-службе рассказали, что Острожская Библия была издана в количестве 1-1,5 тыс. экземпляров. Также сообщатся, что книга относится «к числу книжных памятников национального значения», из-за чего ее нельзя вывозить за пределы РФ.

Острожская Библия была издана первопечатником Иваном Федоровым в 1581 году. Книга стала первой в своем роде, изданных в России.