Трамп подключил разведку к расследованию «слежки» за его штабом

Американский президент Дональд Трамп призвал разведывательное сообщество оказывать содействие генеральному прокуроры страны в расследовании слежки, которую проводили спецслужбы в ходе предвыборной кампании 2016 года.

«Генпрокурору также были делегированы все полномочия по рассекречиванию информации, относящейся к этому расследованию, в соответствии с давно установленными стандартами обработки секретной информации», - говорится в сообщении пресс-службы Белого дома.

Вместе с тем, как уточняет РИА Новости, данное расследование может помочь американцам «узнать правду» о тех событиях, а также «восстановить доверие к нашим государственным институтам».

Ранее российское посольство в США опубликовало 120-страничный доклад, в котором приводятся доказательства необоснованности обвинений Соединенных Штатов в вмешательстве России в президентские выборы 2016 года.