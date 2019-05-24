Диетолог рассказал о правилах выбора шаурмы

Специалисты рассказали, какую шаурму можно считать здоровым питанием, а также что следует заказывать в фаст-фуде, как следует правильно готовить бутерброд, какой кофе способен полнить больше еды и как есть все, что хочется.

В частности, среди россиян рост ожирения за последние восемь лет увеличился вдвое. Такие данные приводит Роспотребнадзор. Почти 14% мужчин и 26% женщин страдают от избыточного веса, и эта доля продолжает увеличиваться. В рационе таких людей преобладает избыток жира и дефицит белка.

Если же нет времени на полноценный прием пищи, то следует захватить с собой еду для перекуса. В этом случае отлично подойдут кисломолочные продукты без сахара, либо же несладкие овощи и фрукты.

Что же касается шаурмы, то, по словам врача-диетолога Сергея Обложко, в ней есть все необходимое для организма. А помимо этого – еще и две проблемы.

«Производители шаурмы норовят добавить в нее как можно больше масла, но можно попросить их этого не делать», - цитирует эксперта РИА Новости.

Вторая проблема – тесто, расположенное на концах шаурмы, которое перекручено несколько раз.

«Если вы начало и кончик выкидываете, а съедаете основную часть, то получаете все необходимое - белок, углеводы и клетчатку», - отметил он.

Однако же если шаурму без масла сложно найти, то всегда можно забежать в сеть быстрого питания, добавил Обложко.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, как готовить пищу, чтобы избежать отравлений.