Falcon 9 с 60 спутниками на борту стартовала с мыса Канаверал: видео

С мыса Канаверал во Флориде стартовала ракета-носитель Falcon 9 компании SpaceX. На ее борту размещено шестьдесят спутников.

Как отметили в SpaceX, спутники относятся к проекту StarLink. Предполагается, что аппараты станут частью спутниковой группировки, которая создаст глобальную сеть передачи интернет-трафика.

На данный момент ступени ракеты уже отделились. Как сообщается в Twitter компании, по состоянию на 6.34 спутники уже доставлены.

Ранее Илон Маск в своем Twitter-аккаунте заявил, что его компания приступает к постройке кораблей Starship. По словам бизнесмена, эти судна предназначены для полета на Марс и размещения на нем человеческой колонии.