Плата за гениальность: названы возможные болезни Леонардо да Винчи

Профессор Королевского колледжа Лондона Марко Катани заявил, что Леонардо да Винчи мог страдать не только от косоглазия, но также и от синдрома дефицита внимания и гиперактивности. Свою гипотезу от опубликовал в журнале Brain.

При этом исследователь подчеркнул, что, все же, точный диагноз спустя 500 лет после смерти да Винчи поставить нельзя.

«Гиперактивность объясняет многие черты его характера и непредсказуемую гениальность», - подчеркнул Катани.

Ученый добавил, что по словам тех, кто знал да Винчи с детства, он имел неусидчивый характер и быстро переключался на новые проекты и дела, при этом забрасывая старые идея в полусыром состоянии. Также он якобы плохо читал и, вероятнее всего, был дислексиком. Кроме того, добавил Катани, у да Винчи могла быть крайне низкая самооценка.

Именно последняя особенность натолкнула британского профессора на мысль, что изобретатель страдал от синдрома дефицита внимания и гиперактивности, поскольку многие пациенты с таким диагнозом не сумели реализовать себя.

Кроме того, да Винчи, вероятнее всего, был левшой и страдал от дислексии. Также у него было развитое воображение, он мало спал и страдал из-за распорядка дня – все это, подчеркнул Катани, является симптомами данного расстройства.

Ранее сообщалось, что одна из самых знаменитых во всем мире картин «Мона Лиза» кисти Леонардо да Винчи, вероятно, была лишь наполовину закончена. Исследователи полагают, что во время работы над полотном художник упал в обморок и серьезно повредил руку, из-за чего впоследствии не смог держать кисть и продолжать писать картину.