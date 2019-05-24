«Свист, хлопок, ничего не помню»: мирные жители об обстрелах боевиков в Сирии

Только за прошедшие сутки под обстрел попали восемь населенных пунктов. Как сообщил руководитель российского Центра по примирению генерал-майор Виктор Купчишин, ракеты были выпущены с территории Идлибской зоны деэскалации. Террористы стараются целиться в важные объекты инфраструктуры: водонапорные башни, больницы, а также позиции правительственных сил.

«Я шел по улице. Услышал свист и хлопок. Больше ничего не помню. Очнулся уже в больнице. Врачи говорят - жить буду. Но я знаю, что не смогу работать и кормить семью, как раньше», - сказал Саммер Срур, местный житель.

В Алеппо в результате бомбардировок пострадали несколько человек. Часть города осталась без водоснабжения и электричества.

Вместе с тем в Идлибской зоне деэскалации продолжают работать пункты пропуска. Все больше и больше людей по гуманитарному коридору стремятся вернуться к мирной жизни.

Напомним, Идлибская зона деэскалации функционирует в Сирии на территории провинции Идлиб и на части территории соседних провинций Алеппо, Латакия и Хама с 2017 года. Боевики, действующие здесь, несмотря на договоренности о полном прекращении боевых действий, продолжают обстреливать жилые районы мирной Сирии, а также позиции правительственных войск. В результате этих обстрелов неоднократно гибли как мирные жители, так и военнослужащие армии Сирии.