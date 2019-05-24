Производитель поезда заплатит штраф из-за поломки в метро Москвы

Причиной инцидента на «серой» ветке московского метро стала неисправность поезда. Теперь предприятие «Метровагонмаш», выпустившее его, оштрафуют на полтора миллиона рублей, сообщили в пресс-службе подземки.

Сбой в работе участка этой ветки столичного метро произошел накануне вечером, 23 мая. На Серпуховско-Тимирязевской линии в тоннеле между станциями «Алтуфьево» и «Бибирево» встали три состава, в результате чего движение в обоих направлениях было блокировано на 35 минут.

Медицинская помощь никому из пассажиров не потребовалась. На время, пока устраняли неполадки, наземный транспорт между «Алтуфьево» и «Бибирево» курсировал бесплатно.

Это уже второе ЧП в столичном метро за неделю. Во вторник, 21 мая, три поезда больше часа стояли на Солнцевской ветке, из-за чего пришлось ввести ограничения и на других участках. В руководстве метрополитена подчеркивают, что два инцидента между собой не связаны.