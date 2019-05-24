Посольство России ответило британскому МИД на обвинения в кибератаках

В российском посольстве в Лондоне ответили на обвинения британских властей в кибератаках. Как подчеркнули дипломаты, подобные заявления не отражают реальную проблему, а являются только поводом для нагнетания антироссийских настроений, и поэтому вызывают беспокойство.

Как заявил пресс-секретарь российской дипмиссии, РФ много раз «на различных уровнях предлагала британским партнерам взаимодействие по проблематике киберугроз», однако реакции со стороны Соединенного Королевства не последовало, что, по словам дипломата, «высвечивает отсутствие интереса к профессиональному взаимоуважительному диалогу».

«Это дополнительное свидетельство того, что пресловутые российские “кибератаки” являются для британских властей не реально существующей проблемой, которую надо решать, а одним из поводов нагнетания антироссийских настроений, в том числе в международном масштабе», - сказал пресс-секретарь посольства РФ в Лондоне.

Напомним, с нападками на нашу страну выступил глава МИД Соединенного королевства Джереми Хант. В ходе конференции НАТО по кибербезопасности он обвинил Россию в том, что она якобы пытается менять результаты выборов в других странах. Момент для такого заявления вряд ли случаен. Как раз на этой неделе жители ЕС голосуют за депутатов Европарламента.

Впрочем, в самой Европе Ханту не верят. Вот как прокомментировал утверждения о российском влиянии на выборы президент Чехии Милош Земан.

«Фейк-ньюс - это то, что россияне, китайцы или кто-то другой влияют на выборы. Подобные лживые новости направлены на создание паники, их распространяют те, кто боится проиграть. Они заранее ищут оправдание за поражение на выборах», - сказал чешский лидер.

В Чехии участки на выборах в Европарламент открываются сегодня. А первыми, еще накануне, проголосовали в Великобритании и Нидерландах. Там, по данным экзит-поллов, лидируют левые. Всего европейцам предстоит избрать 571 депутата.