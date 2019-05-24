Израиль попросил Россию помочь в тушении лесных пожаров
Израиль контактирует с «дружественными странами» по вопросу поисков специализированной авиации, способной участвовать в тушении крупных возгораний в районе городов Иерусалима и Модиина.
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Крупные лесные пожары охватили густонаселенные районы Израиля. В связи с чрезвычайной ситуацией руководство страны приняло решение обратиться за помощью к РФ.
«Израиль обратился к России за помощью», - приводит РИА Новости слова пресс-атташе посольства Израиля в Москве Алекса Гандлера.
Дипломат добавил, что контакты по этому поводу ведутся с МИД РФ и МЧС.
Ранее в МИД Израиля заявили, что премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху распорядился наладить контакты с «дружественными странами» по вопросу поисков специализированной авиации, способной участвовать в тушении крупных возгораний в районе городов Иерусалима и Модиина.