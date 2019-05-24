Израиль попросил Россию помочь в тушении лесных пожаров

Ранее в МИД Израиля заявили, что премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху распорядился наладить контакты с «дружественными странами» по вопросу поисков специализированной авиации, способной участвовать в тушении крупных возгораний в районе городов Иерусалима и Модиина.

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