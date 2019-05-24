Всемирный банк признал Украину одной из беднейших стран

Украина является одной из беднейших стран региона с точки зрения ВВП на душу населения и находится на уровне Молдавии, Армении и Грузии. Это следует из доклада Всемирного банка, посвященного украинской экономике.

«Темпы роста украинской экономики остаются слишком незначительными, чтобы уменьшить бедность и достичь уровня доходов соседних европейских стран», - сказано в документе.

Согласно докладу, уровень бедности в государстве по-прежнему остается выше докризисного. При этом на Украине ВВП на душу населения по паритету покупательской способности примерно в три раза меньше, чем в Польше, невзирая на схожей уровень доходов в 1990 году.

«При существующих темпах экономического роста Украине потребуется более 50 лет для достижения уровня доходов современной Польши», - отмечают эксперты.

В документе также говорится, что для преодоления разрыва в доходах населения со странами с развитой экономикой Украине придется выполнить огромный объем работы, однако на сегодняшний день, страна «далека от этой цели».