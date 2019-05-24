Все ради мечты: американец покорил вершины семи континентов и умер на Эвересте

Американец Дон Кэш скончался после того, как исполнил свою мечту о покорении вершин семи континентов. Последней высотой, на которую совершил восхождение житель штата Юта, стал Эверест.

Как сообщает NBC News, ссылаясь на семью экстремала, 55-летний Кэш бросил работу, чтобы присоединится к «Клубу семи вершин», куда входят люди, мечтающие покорить самые высокие точки на всех континентах планеты. Во время предыдущего восхождения мужчина потерял несколько пальцев в следствии обморожения, однако это его не остановило и он остался верен своей мечте.

«Он научил нас, что нет ничего невозможного», - рассказала журналистам телеканала дочь Дона Кэша, отметив, что Эверест был для ее отца завершающей точкой на пути к заветной цели.

О том, что стало причиной смерти мужчины, в настоящий момент неизвестно, но родные Кэша считают, что он мог перенести сердечный приступ во время спуска с Эвереста.