Тимошенко высказалась против референдума по переговорам с Россией

Украине не нужен референдум по вопросу проведения переговоров с Россией. Такое мнение высказала глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко.

«На референдуме те нюансы, которые можно извне не увидеть, нельзя обсудить и принять решение по всем деталям ситуации, что сегодня происходит на востоке Украины. Референдум недопустим!» - заявила Тимошенко в программе «Право на власть» на телеканале «1+1».

При этом лидер фракции «Батькивщина» отметила, что идея референдума - это «прекрасно, но не в случае достижения мира в этой войне». Она также добавила, что на сегодняшний день для Украины важно иметь сильную армию. Кроме того, по мнению Тимошенко, Киеву нужно убедить международное сообщество усилить санкции в отношении России.

Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский заявил о желании вынести вопрос переговоров с Россией на всеобщий референдум.