Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

США пригрозили пошлинами странам с «заниженной стоимостью валюты»

Вадим Синицын
03:36 24.05.2019
Новые «компенсационные» пошлины могут быть введены в отношении товаров из стран, которых Штаты заподозрят в занижении курса своей валюты относительно доллара.
США пригрозили пошлинами странам с «заниженной стоимостью валюты»
© Фото: U.S. Commerce Dept

Министерство торговли США выступило с предложением вводить специальные «компенсационные» пошлины в отношении товаров из стран, которых Штаты заподозрят в занижении курса своей валюты относительно доллара. Об этом заявил глава министерства Уилбур Росс.

По словам Росса, эта мера призвана предупредить действия экспортеров из других стран, которые якобы могут использовать курс своей валюты, чтобы нанести ущерб «американским производителям».

«Это изменение ставит иностранных экспортеров в известность о том, что министерство торговли может компенсировать валютные субсидии, которые наносят ущерб отраслям промышленности США», - цитирует Reuters заявление министра.

Таким образом, Соединенные Штаты смогут законодательно повысить пошлины на товары из стран, где, по их мнению, существует «несправедливо заниженный» валютный курс, дающий преимущество местным производителям. Конкретные критерии отбора таких стран в сообщении министерства торговли США не указаны.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата23.05.2019, 08:12
Турция опровергла информацию об ультиматуме США по поставкам С-400
Дата24.05.2019, 05:00
Ядерный марш: комплексы «Ярс» вышли на боевое дежурство в Сибири
Дата23.05.2019, 19:26
Сборная России одолела команду США и вышла в полуфинал ЧМ по хоккею
Дата05.04.2019, 18:12
«Обновленный тяжеловес»: Ил-76МД-90А передан ВТА
Дата24.05.2019, 05:40
В России разрабатывают новые гидросамолеты
Дата22.05.2019, 16:18
«Он вряд ли хотел долго жить втайне»: историк оценил возможность побега Гитлера в Аргентину
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Матуа
«Остров Матуа»
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2018»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
МАКС 2017
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
06:37 В стране и мире
Видео
Falcon 9 с 60 спутниками на борту стартовала с мыса Канаверал: видео
06:00 В стране и мире
Видео
«Свист, хлопок, ничего не помню»: мирные жители об обстрелах боевиков в Сирии
05:11 В стране и мире
Видео
Израиль попросил Россию помочь в тушении лесных пожаров
03:16 Спорт
Видео
Ковальчук рассказал подробности хоккейного матча против команды США
01:55 В стране и мире
Семья Виктора Бута впервые получила визу в США
События дня
События дня
Туристический автобус перевернулся в Италии
Современные технологии в деле
Попытка госпереворота в Венесуэле
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Диетолог рассказал о правилах выбора шаурмы
Плата за гениальность: названы возможные болезни Леонардо да Винчи
«Монстр из Флориды»: в США казнили известного маньяка Роберта Джо Лонга
Все ради мечты: американец покорил вершины семи континентов и умер на Эвересте
Видео
Отважный кот защитил дом хозяев от койота: видео
Мужчина выстрелил себе в сердце из арбалета и выжил
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.