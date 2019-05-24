США пригрозили пошлинами странам с «заниженной стоимостью валюты»

Министерство торговли США выступило с предложением вводить специальные «компенсационные» пошлины в отношении товаров из стран, которых Штаты заподозрят в занижении курса своей валюты относительно доллара. Об этом заявил глава министерства Уилбур Росс.

По словам Росса, эта мера призвана предупредить действия экспортеров из других стран, которые якобы могут использовать курс своей валюты, чтобы нанести ущерб «американским производителям».

«Это изменение ставит иностранных экспортеров в известность о том, что министерство торговли может компенсировать валютные субсидии, которые наносят ущерб отраслям промышленности США», - цитирует Reuters заявление министра.

Таким образом, Соединенные Штаты смогут законодательно повысить пошлины на товары из стран, где, по их мнению, существует «несправедливо заниженный» валютный курс, дающий преимущество местным производителям. Конкретные критерии отбора таких стран в сообщении министерства торговли США не указаны.