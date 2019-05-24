Опубликован трейлер нового «Терминатора»
В прокате фильм появится первого ноября 2019 года.
© Видео: Paramount Pictures, Youtube © Фото: Paramount Pictures, Youtube
Paramount Pictures обнародовала трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы». Видеоролик был размещен на YouTube-канале кинокомпании.
Роли в картине режиссера Тима Миллера исполнили Линда Хэмилтон (Сара Коннор) и Арнольд Шварценеггер (киборг Т-800), а также Маккензи Дэвис, Наталия Рейес, Диего Бонета.
Продюсерами ленты выступили Джеймс Камерон и Дэвид Эллисон.
В прокате фильм появится первого ноября этого года.