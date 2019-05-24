350 боевиков, 27 пикапов, 5 танков: в Минобороны назвали потери боевиков при прорыве из Идлиба

Боевики террористической группировки «Хайат Тахрир Аш-Шам» (ранее – «Джебхат Ан-Нусра») и союзных ей формирований, действующих в Идлибской зоны деэскалации, в последнее время понесли крупные потери во время атаки на позиции правительственных войск. Об этом сообщил глава российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Виктор Купчишин.

«Начиная с 21 мая, при отражении атак боевиков правительственными силами Сирийской Арабской Республики уничтожено до 350 террористов, 5 танков, 1 БМП, 27 пикапов с крупнокалиберными пулеметами, 2 «джихад-мобиля» и 3 установки РСЗО», - сообщил он в ходе брифинга.

Кроме того, по его словам, террористы продолжают перебрасывать крупные силы к границам зоны деэскалации. Так, за последние двое суток на юго-запад территории, подконтрольной боевикам, прибыло более 800 боевиков.

Получены также сведения о подготовке «джихад-мобилей» для использования их в прорыве.

В Центре также отметили высокий риск новых инсценировок применения химоружия с целью последующего обвинения правительства Сирии в его использовании против мирного населения.

Ранее российские военные показали процесс уничтожения джихад-мобиля из гранатомета.

* «Хайат Тахрир Аш-Шам», «Джебхат Ан-Нусра» - террористические организации, запрещенная в России.