Российский фильм «Дылда» получил награду Каннского кинофестиваля

Режиссер картины «Дылда» Кантемир Балагов получил приз за лучшую режиссуру секции «Особый взгляд» Каннского кинофестиваля. Поскольку Балагов не успел вернуться в Канны к торжественной церемонии вручения наград, приз за него получил продюсер Александр Роднянский.

«Кантемиру всего 27, и он ученик великого режиссера Александра Сокурова. Я знаю, что сказал бы Кантемир, оказавшись на этой сцене. Он бы поблагодарил своего учителя, команду и фестиваль за то, что выбрал его картину», - сказал Роднянский во время торжественной церемонии.

Лента повествует о жизни двух молодых девушек, которые возвращаются с фронта в послевоенный Ленинград, в конце 1945 года. Роли в фильме исполнили Виктория Мирошниченко, Василиса Перелыгина, Ксения Кутепова и другие актеры.

«Особый взгляд» является второй по значимости секцией кинофестиваля, в которую отбирают «необычные и смелые» ленты. Балагов принимал участие в этой программе уже во второй раз.