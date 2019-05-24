В Египте освободили одного из российских моряков с танкера Sea Shark

Один из двух российских моряков, входивших в команду задержанного в декабре 2018 года в Египте танкера Sea Shark, освобожден. Такое заявление сделал адвокат компании-судовладельца Мидхат аль-Кирши.

По словам юриста, после освобождения россиянин был размещен в гостинице, где будет находиться до возвращения на родину.

«Первые десять членов экипажа, которые находились последние дни на военной базе, освобождены. В данный момент они временно размещены в гостинице до завершения процедур их возвращения на родину. В числе освобожденных – гражданин РФ», - приводит РИА Новости слова адвоката.

Мидхат аль-Кирши добавил, что другие десять членов экипажа задержанного судна, в числе которых второй россиянин, сейчас находятся на военной базе в городе Суэц, где дожидаются решения египетских ВМС об освобождении.

Напомним, в декабре 2018 года ВМС Египта задержали танкер Sea Shark после того, как он случайно вошел в территориальные воды страны. На борту судна находились 17 украинцев, двое россиян, один азербайджанец и 11 граждан Филиппин, Индии и Шри-Ланки.