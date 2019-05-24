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Война продолжается: смартфоны Huawei могут лишиться важной детали

Егор Левин
22:40 24.05.2019
Любые незапланированные изменения влекут за собой незапланированные расходы, а за ними – повышение цен.
Война продолжается: смартфоны Huawei могут лишиться важной детали
© Фото: Jaap Arriens, ZUMAPRESS.com, Globallookpress

Китайский техно-гигант Huawei столкнулся с новой проблемой после прекращения сотрудничества с американцами из Google. На этот раз сообщается, что компанию исключили из организации SD Association.

Это означает, что Huawei больше не сможет использовать в своих гаджетах слоты для карт памяти формата SD и microSD. Это означает потенциальные изменения в структуре смартфонов, связанные с «перепайкой» узлов на плате, и увеличение объема внутренней памяти аппаратов. Об этом сообщает портал Slashgear.

Соответственно, любые незапланированные изменения влекут за собой незапланированные расходы, а за ними – повышение цен. В то же время, логичным со стороны Huawei было бы наоборот, снижение цен по причине грядущего отсутствия на аппаратах компании операционной системы Android.

Напомни, Министерство торговли США ранее сообщило, что предоставляет китайскому концерну временные разрешения, позволяющие поддерживать сети и предоставлять программы обновления своим клиентам. В свою очередь, руководство Huawei осудило решение властей США и анонсировало разработку собственных операционных систем и сервисов.

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