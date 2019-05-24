Огромный прирост: в Крыму рассказали о влиянии моста на туристический поток

Открытие Крымского моста увеличило приток туристов на российский полуостров на 30%.

Таким мнением с корреспондентом радио «Звезда» поделился министр курортов и туризма Республики Крым Вадим Волченко.

Примечательно, что число украинских гостей увеличивается из года в год. Не стал исключением и этот сезон, отметил Волченко, напомнив, что двери полуострова открыты для гостей, в том числе из-за рубежа.

«По сравнению с 2018 годом значительный прирост, в среднем на 30%. В майские праздники в Крыму отдохнуло более 300 тысяч туристов. Если сравнивать их количество за последние пять лет, то мы отмечаем прирост в половину. Больше всего гостей мы приняли в прошлом году-шесть миллионов человек. Такого не было никогда раньше. В этом году цифры тоже будут большими. Отельеры постоянно работают над улучшением сервиса и увеличением номерного фонда. С открытием железнодорожной части Крымского моста мы ожидаем настоящего туристического бума. Мост очень сильно повлиял на транспортную доступность и доставку необходимых товаров», - отметил в интервью министр.

Что касается налоговых поступлений от туризма в бюджет, то за прошедшие годы он вырос в два раза, заметил Волченко.

Дальнейшие работы над адекватным ценообразованием, улучшением туристической инфраструктуры, транспортной доступности и сервиса поддержат смежные отрасли, считает министр туризма Крыма.

В этом сезоне 65% гостиничных номеров полуострова уже забронированы.