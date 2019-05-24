Минобороны РФ: боевики в Сирии готовят прорыв обороны на джихад-мобилях

Боевики террористической группировки «Хайат Тахрир Аш-Шам»* (ранее - «Джебхат Ан-Нусра»*) и союзных ей формирований, действующих в юго-западной части Идлибской зоны деэскалации , готовят прорыв с использованием «джихад-мобилей». Об этом сообщил глава российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Виктор Купчишин.

«Получены сведения о подготовке главарями террористических формирований от двух до четырех заминированных автомобилей, управляемых смертниками, с целью прорыва обороны сирийских войск», - сказал он.

Также отмечается, что к юго-западной границе зоны деэскалации боевики за двое суток перебросили свыше 800 боевиков, не менее семи танков, трех БМП, 15 пикапов с крупнокалиберными пулеметами.

Все эти перемещения террористов происходят на фоне активизации атак боевиков на сирийских правительственных сил.

«За прошедшие сутки правительственными войсками отражены атаки незаконных вооруженных формирований в районе населенных пунктов Кафр-Нбуда и Хуайз провинции Хама», - сообщил военачальник.

В следствие атак боевики понесли крупные потери.

* «Хайат Тахрир Аш-Шам» (ранее – «Джебхат Ан-Нусра») - террористические организации, запрещенные в Росии.