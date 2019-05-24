Посольство РФ: граждане России не пострадали при взрыве в Лионе
Взрыв прогремел на улице Виктора Гюго, неподалеку от площади Белькур.
© Фото: Dimpinoudis, Twitter
При взрыве на улице во французском городе Лион граждане России не пострадали. Об этом сообщает посольство РФ на территории Франции.
«Согласно данным полиции, среди пострадавших от взрыва россиян нет», - говорится в сообщении.
Напомним, взрыв прогремел на улице Виктора Гюго, неподалеку от площади Белькур. В настоящий момент известно о 13 пострадавших при детонации, среди которых малолетний ребенок, и двое из которых находятся в критическом состоянии. Позже в Сети опубликовали фото подозреваемого в совершении взрыва.