Отважный кот защитил дом хозяев от койота: видео

В американском штате Калифорния кот защитил дом хозяев от нападения койота. Кадры драки двух животных были опубликованы в Сети.

На записи, которую публикует ABC7, видно, как домашний питомец отчаянно защищает дом от дикого зверя, постоянно атакуя его. В итоге незваный гость не выдерживает такого агрессивного напора и отступает.

Как позже рассказал хозяин главного героя ролика, кот во время ожесточенной схватки не получил каких-либо травм.