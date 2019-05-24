СМИ: Саакашвили может вернуться на Украину в среду

Экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили может вернуться на Украину 29 мая. Об этом сообщает новостное агентство «УНН».

О своем намерении вернуться в Киев Саакашвили заявил сразу после первого тура президентских выборов, когда стало очевидно, что Владимир Зеленский с большой долей вероятности может стать президентом Украины.

Тогда бывший губернатор записал саркастическое видеообращение в адрес Порошенко, находясь на борту самолета.

Однако, Госпогранслужба спустила опального политика с небес на землю, напомнив, что ему запрещен въезд на территорию Украины.

После победы Зеленского на выборах, в президентскую администрацию доставили письмо, в котором Саакашвили попросил восстановить гражданство и вернуть ему паспорт.

Политическая звезда Михаила Саакашвили на Украине взошла весной 2015 года, когда уже бывший глава государства Петр Порошенко назначил его губернатором Одесской области, наделив при этом украинским гражданством.

Год спустя отношения Порошенко и Саакашвили резко испортились. За провальную региональную политику последний был уволен с поста, а позже и лишен гражданства.

С тех пор он безуспешно пытается восстановить паспорт, обращаясь во все инстанции, включая международные.