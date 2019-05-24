Загадочные пески: странный феномен на поверхности Марса озадачил ученых
Песчаные дюны на поверхности Марса перемещаются с огромной для разряженной атмосферы скоростью.
Любопытное открытие принадлежит группе ученых из Аризонского университета, которые проанализировали спутниковые снимки, сделанные при помощи камеры HiRISE на космическом аппарате Mars Reconnaissance Orbiter.
В поле зрения наблюдателей попали 54 дюнных поля высотой от 2 до 120 метров, сообщает Science Alert.
Самые быстрые песчаные дюны замечены в так называемом Большом Сирте, горной цепи Hellespontus Montes и приполярных песчаных массивах Олимпия и Abalos Undae.
Эти районы характеризуются резкими топографическими границами и температурными градиентами.
В земных условиях движение огромных масс песка подчинено совершенно другим правилам.
На их скорость влияют грунтовые воды у поверхности и растительный мир, который активно замедляет движение песчинок.