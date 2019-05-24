Подозреваемый в подрыве СВУ во французском Лионе попал на фото

В Сети опубликовали фото подозреваемого в совершении взрыва во французском городе Лионе, снятое с помощью городских камер видеонаблюдения.

На снимке представлен мужчина среднего телосложения, скрывающий свое лицо. Он одет в темную куртку и светлые шорты, на его голове – кепка и очки. На запечатленном кадре он везет рядом с собой велосипед. Снимок опубликован в Twitter и снабжен комментарием о том, что это первый крупный снимок подозреваемого в подрыве взрывного устройства в Лионе, который удалось получить.

© sotridi, Twitter

Напомним, взрыв прогремел на пешеходной улице французского города вечером пятницы. Сообщается о 13 пострадавших, в числе которых малолетний ребенок; двое находятся в критическом состоянии. Устройство содержало в себе элементы, направленные на причинение большего урона при взрыве.