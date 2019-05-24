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Подозреваемый в подрыве СВУ во французском Лионе попал на фото

Егор Левин
21:31 24.05.2019
На снимке показан мужчина в темной куртке и светлых шортах, в кепке и очках, рядом с собой он везет велосипед.
Подозреваемый в подрыве СВУ во французском Лионе попал на фото
© Фото: Dimpinoudis, Twitter

В Сети опубликовали фото подозреваемого в совершении взрыва во французском городе Лионе, снятое с помощью городских камер видеонаблюдения.

На снимке представлен мужчина среднего телосложения, скрывающий свое лицо. Он одет в темную куртку и светлые шорты, на его голове – кепка и очки. На запечатленном кадре он везет рядом с собой велосипед. Снимок опубликован в Twitter и снабжен комментарием о том, что это первый крупный снимок подозреваемого в подрыве взрывного устройства в Лионе, который удалось получить.

© sotridi, Twitter

Напомним, взрыв прогремел на пешеходной улице французского города вечером пятницы. Сообщается о 13 пострадавших, в числе которых малолетний ребенок; двое находятся в критическом состоянии. Устройство содержало в себе элементы, направленные на причинение большего урона при взрыве.

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