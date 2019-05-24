Жаркие, майские, твои: на Москву наступает антициклон с Черного моря

Последняя майская неделя преподнесет москвичам и гостям столицы «жаркий» сюрприз, потому что среднесуточная температура прогреется до значений, превышающих даже июльские.

В понедельник, 27 мая, антициклон с Черного моря установит в городе свои порядки. Осадков не ожидается, а температура составит 10-12 градусов ночью и 18-20 днем со знаком «плюс».

Но настоящая жара наступит 29 числа: местами пройдут дожди, но воздух прогреется до 27-28 градусов со знаком «плюс», а в следующие дни и до +30. Об этом сообщает портал «Метеоновости».

Однако, ранее в Гидрометцентре России рассказали о похолодании. По словам научного руководителя центра Романа Вильфанда, на смену жаре уже очень скоро вернется прохлада.