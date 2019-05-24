«June ends May»: Захарова прокомментировала отставку Терезы Мэй

Официальный представитель Министерства иностранных дел России прокомментировала новость об отставке британского премьера Терезы Мэй. Комментарий оказался весьма емким и по-английски тонко подмеченным: после цитаты о том, что Мэй покинет пост 7 июня, Захарова оставила три английских слова.

«June ends May», - написала дипломат в своем Facebook.

Российский политолог Алексей Мартынов отметил ранее, что отношения России и Великобритании после ухода действующего министра должны пойти на лад. При этом он назвал событие «закатом» карьеры Мэй, так как она так и не смогла осуществить выход Великобритании из состава ЕС.