РФ обсудит вопрос отправки армии США на Ближний Восток в Совбезе ООН

Россия может поднять в Совете Безопасности ООН вопрос о намерении США отправить на Ближний Восток многотысячный воинский контингент.

Ранее президент США Дональд Трамп одобрил переброску войск на границу с Ираном.

По словам американского лидера, они призваны защитить уже имеющихся в регионе солдат армии США и сдержать возможную агрессию со стороны официального Тегерана.

Точное количество военнослужащих готовых встать под ружье не называется, однако некоторые СМИ приводят цифры до 10 тысяч человек, сообщает The Washington Times.

Кроме живой силы, Пентагон рассчитывает отправить в и без того неспокойный регион зенитно-ракетные комплексы Patriot, самолеты-разведчики и другую боевую технику.

Вашингтон уже существенно нарастил ударную группировку ВМФ у берегов Ирана, доведя ее численность до семи боевых кораблей.