При взрыве в Лионе пострадали 13 человек

Во французском городе Лионе на улице Виктора Гюго прогремел взрыв. Инцидент произошел перед пекарней, недалеко от площади Белькур.

По последним данным местных властей, опубликованным на портале BFM.tv, в результате взрыва пострадали 13 человек, в числе которых малолетний ребенок. Двое находятся в критическом состоянии. Жизни всех раненных поддерживают экстренные службы.

По неподтвержденной информации, незадолго до взрыва мимо пекарни на велосипеде проехал человек, оставивший заминированный сверток. Мужчину 30-35 лет разыскивает полиция.

Напомним, взрыв прогремел на пешеходной улице французского города вечером пятницы. Первоначально сообщалось о восьми пострадавших. Взрывное устройство содержало в себе элементы, направленные на причинение большего урона при взрыве.