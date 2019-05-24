Премьеру фильма о Сонике перенесут из-за гнева фанатов

Стало известно о переносе премьеры фильма «Соник в кино». Создатели картины объяснили это необходимостью доработки главного персонажа.

В частности, режиссер фильма Джефф Фаулер сообщил об этом в своем Twitter-аккаунте. В посте под изображением руки Соника с табличкой, на которой написана новая дата, он пояснил необходимость переноса.

«Понадобится чуть больше времени, чтобы сделать Соника таким, как надо», - гласит подпись.

Причиной этого стало большое количество негативных комментариев поклонников синего ежа, недовольных тем, как он выглядит в готовящемся фильме. Таким образом, премьера должна состояться 14 февраля 2020 года.