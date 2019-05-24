Опубликовано первое видео с места взрыва во французском Лионе

Напомним, взрыв прогремел на пешеходной улице французского города вечером пятницы. Предварительно сообщается о восьми пострадавших, в числе которых малолетний ребенок. Устройство содержало в себе элементы, направленные на причинение большего урона при взрыве.

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