Опубликовано первое видео с места взрыва во французском Лионе
На кадрах видны автомобили полиции, пожарные расчеты и экстренные службы; улица оцеплена, проводятся необходимые неотложные мероприятия.
© Видео: @sotiridi, Twitter © Фото: @sotiridi, Twitter
В Сети опубликованы кадры с места взрыва во французском Лионе. Инцидент произошел на улице Виктора Гюго.
На кадрах видны автомобили полиции, пожарные расчеты и экстренные службы. Улица оцеплена, проводятся необходимые неотложные мероприятия. Прохожих в целях безопасности держат вдалеке от места взрыва. Кадры опубликованы в социальной сети Twitter.
Напомним, взрыв прогремел на пешеходной улице французского города вечером пятницы. Предварительно сообщается о восьми пострадавших, в числе которых малолетний ребенок. Устройство содержало в себе элементы, направленные на причинение большего урона при взрыве.