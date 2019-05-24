Раскол среди раскольников: Филарет отказался подписывать Устав ПЦУ

Бывший глава неканонического Киевского патриархата, раскольник Филарет, отказался подписывать Устав «новой церкви».

Об этом в эфире телеканала «Страна.ua» заявил предстоятель так называемой «Православной церкви Украины» Епифаний Думенко.

Ранее Филарет сделал ряд громких заявлений, обвинив Епифания в нарушении договоренностей, достигнутых во время «объединительного собора». Глава раскольников считает, что именно он должен был встать во главе новой структуры.

«Мы приняли решение, что ПЦУ будет руководствоваться Священным Писанием, Священным Преданием и тем уставом, который был принят 15 декабря тут, в стенах Софии Киевской. Печально, что последнее решение не было подписано только одним членом - патриархом Филаретом», - заявил в своем интервью предстоятель Епифаний.

Кроме того, Филарет раскритиковал томос об автокефалии, который серьезно ограничил юрисдикцию ПЦУ территорией Украины и лишил ее многих прав.

Новая церковная структура была создана в декабре прошлого года после объединения неканонических Украинской православной церкви Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви.

В январе Константинопольский патриарх Варфоломей вручил ПЦУ томос об автокефалии, который другие поместные церкви отказались признавать.

В Русской православной церкви «объединительный собор», на котором было принято решение об автокефалии, назвали ничтожным.