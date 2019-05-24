«Нельзя было посылать моряков»: глава Генштаба Украины о провокации в Керченском проливе

Назначенный на должность главы Генерального штаба вооруженных сил Украины Руслан Хомчак считает, что украинских моряков нельзя было посылать в Керченский пролив.

Двадцать пятого ноября прошлого года три военных катера были задержаны в Керченском проливе за незаконное пересечение госграницы Российской Федерации.

Руслан Хомчак занял кресло главы Генштаба ВС Украины во вторник, после подписания соответствующего указа президента страны Владимира Зеленского.

Накануне министр обороны Степан Полторак представил его личному составу и поставил перед ним приоритетные задачи. О них Хомчак рассказал в большом интервью изданию УНИАН.

«Я не могу оценивать Керченскую операцию, я тогда не был в должности начальника Генштаба. Конечно, не надо было подвергать моряков такой опасности», - высказал свое мнение Хомчак.

Новый глава Генерального штаба завил, что по этому факту у него есть много вопросов к командующему военно-морских сил ВС Украины Игорю Воронченко.

«Он вернется, и когда я буду заслушивать его доклад, я ему задам этот вопрос - чем он руководствовался? Мне интересно услышать ответ. У нас не так много морских судов для того, чтобы мы могли их так раздавать», - подчеркнул Хомчак.

Еще больше вопросов, по поводу так называемой Керченской операции, к бывшему президенту Украины Петру Порошенко.

Тогда он поспешил ввести в стране военное положение. Теперь на него заведено уголовное дело по обвинению в госизмене.

Бывший замглавы администрации Виктора Януковича Андрей Портнов полагает, что Порошенко, понимая всю тяжесть последствий, намеренно отправил моряков на границу с Россией, чтобы получить карт-бланш на дальнейшие действия.

Инцидент в Керченском проливе стоил свободы 24 украинским морякам, включая двух сотрудников СБУ.

В Кремле конфликт в российской акватории расценили однозначно.

Президент Владимир Путин назвал все происходящее провокацией и подчеркнул, что российские пограничники действовали профессионально и выполняли свой долг по охране рубежей отечества.