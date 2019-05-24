Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Появилось видео работы лазерного перехватчика гиперзвуковых ракет

Екатерина Габель
17:25 24.05.2019
Однако сам ролик - компьютерная графика одной из американских компаний.
© Видео: Raytheon\ twitter © Фото: Raytheon twitter

Американский разработчик лазерного оружия Raytheon опубликовал в своем официальном аккаунте в Twitter видео перехвата якобы гиперзвуковых ракет с помощью своей разработки.

«Что может перехватить ракету, которая летит в несколько раз быстрее, чем скорость звука? Только что-то, что по скорости идентично свету. Смотрите, как наш лазер перехватывает гиперзвуковые ракеты», - сказано в сообщении к видео.

Однако нужно отметить, что представленный ролик - это всего лишь компьютерная графика. Пока никакой информации о том, когда будут проводиться реальные испытания, готова ли установка к ним и тем более когда она поступит на вооружение, нет.

В реальности похожая установка сбила только висящий неподвижно квадрокоптер. И то еще в 2017 году. Да и эксперты заявляют: пока до разработки такого оружия, которое могло бы сбивать ракеты с помощью лазеров, довольно далеко. И у него уже есть довольно серьезный недостаток: такая установка сможет сбивать объекты только в зоне прямой видимости.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата23.05.2019, 08:12
Турция опровергла информацию об ультиматуме США по поставкам С-400
Дата24.05.2019, 14:20
Универсальная УБИМ: «Звезда» испытала новейшую бронемашину военных инженеров
Дата24.05.2019, 14:38
Министр спорта РФ сообщил о восстановлении статуса РУСАДА
Дата05.04.2019, 18:12
«Обновленный тяжеловес»: Ил-76МД-90А передан ВТА
Дата24.05.2019, 05:40
В России разрабатывают новые гидросамолеты
Дата22.05.2019, 16:18
«Он вряд ли хотел долго жить втайне»: историк оценил возможность побега Гитлера в Аргентину
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Матуа
«Остров Матуа»
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2018»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
МАКС 2017
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
17:25 В стране и мире
Видео
Появилось видео работы лазерного перехватчика гиперзвуковых ракет
16:47 ОПК
Первый российский круизный лайнер спущен на воду
16:44 В стране и мире
Ученые нашли «ключ» от дверей древнеегипетской пирамиды
16:30 В стране и мире
Видео
Организатор последнего звонка прокомментировал скандальный флешмоб в школе Владивостока
15:36 В стране и мире
Видео
Стена огня: на территории Пензенского университета вспыхнул крупный пожар
События дня
События дня
Туристический автобус перевернулся в Италии
Современные технологии в деле
Попытка госпереворота в Венесуэле
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
Струя пламени: отец едва не поджег дочь во время заправки автомобиля
Тому Хэнксу в 62 года отказались продать пиво
АвтоВАЗ объяснил нежелание усовершенствовать мотор «Нивы»
Видео
Во время концерта на последнем звонке омским школьникам на головы обрушилась штукатурка
Черная метка: агрессивные вороны «открыли» сезон атаки на людей
Диетолог рассказал о правилах выбора шаурмы
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.