Появилось видео работы лазерного перехватчика гиперзвуковых ракет

Американский разработчик лазерного оружия Raytheon опубликовал в своем официальном аккаунте в Twitter видео перехвата якобы гиперзвуковых ракет с помощью своей разработки.

«Что может перехватить ракету, которая летит в несколько раз быстрее, чем скорость звука? Только что-то, что по скорости идентично свету. Смотрите, как наш лазер перехватывает гиперзвуковые ракеты», - сказано в сообщении к видео.

Однако нужно отметить, что представленный ролик - это всего лишь компьютерная графика. Пока никакой информации о том, когда будут проводиться реальные испытания, готова ли установка к ним и тем более когда она поступит на вооружение, нет.

В реальности похожая установка сбила только висящий неподвижно квадрокоптер. И то еще в 2017 году. Да и эксперты заявляют: пока до разработки такого оружия, которое могло бы сбивать ракеты с помощью лазеров, довольно далеко. И у него уже есть довольно серьезный недостаток: такая установка сможет сбивать объекты только в зоне прямой видимости.