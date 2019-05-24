Минобороны РФ: США пытаются навязать миру очередную ложь о «химической атаке» в Сирии

В российском военном ведомстве заявили о желании Госдепартамента США навязать миру очередную ложь о неких «признаках химатаки» в Сирии. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«Стремление Госдепартамента США навязать миру очередную ложь о каких-то "признаках химической атаки" в зоне деэскалации Идлиб уже не вызывает недоумения», - говорится в сообщении Минобороны.

В нем подчеркнуто, что особый цинизм заявлению Госдепартамента о якобы произошедшей 19 мая химатаке в Сирии придают последовавшие публичные опровержения этой лжи даже британской Обсерваторией по правам человека и так называемыми мошенниками из «Белых касок».

«При этом представитель Госдепартамента буквально вчера продолжала рассказывать о якобы изучении каких-то "многочисленных источников", "интервью очевидцев", а также "пострадавших бойцов оппозиции"», - отметил Конашенков.

Генерал рекомендовал вместо этого запросить карту обстановки в зоне деэскалации Идлиб у Пентагона или в женевской Целевой группе по прекращению огня, в работе которой принимают активное участие представители США.

«Единственными "источниками" и "очевидцами" в районе якобы имевшей место химатаки, с которыми так обильно общается Госдепартамент США в зоне деэскалации Идлиб, являются террористы сирийского ответвления "Аль-Каиды" из "Джебхат ан-Нусры"»*, - добавил Конашенков.

Он также напомнил, что сирийские правительственные войска еще 18 мая первыми в одностороннем порядке полностью прекратили огонь и не поддавались на многочисленные провокации несколько дней. Поэтому никаких «атак» 19 мая в зоне деэскалации Идлиб не было в принципе.

По его словам, каких-то других «оппозиционеров», кроме террористов «ан-Нусры», уничтоживших еще в феврале все формирования «вооруженной оппозиции» и удерживающих эти районы под своим тотальным контролем, там больше нет.

«Поэтому все попытки Госдепартамента выдумать очередную историю про "химические атаки" являются не чем иным, как политическим прикрытием отчаянных попыток террористов расшатать обстановку в зоне деэскалации Идлиб и спровоцировать там гуманитарную катастрофу», - заключил представитель российского военного ведомства.

Ранее спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри признал, что Госдепартамент США не имеет доказательств применения химического оружия Дамаском.

В свою очередь, глава российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Виктор Купчишин заявил, что действующие на территории САР представители террористических организаций рассчитывают на дальнейшее обострение обстановки на юге Идлибской зоны деэскалации.

*«Джебхат ан-Нусра» - террористическая группировка, запрещена в РФ