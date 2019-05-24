Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире ситуация в сирии ТЕГИ

Минобороны РФ: США пытаются навязать миру очередную ложь о «химической атаке» в Сирии

Александр Пешков
17:10 24.05.2019
В российском военном ведомстве заявили о желании Госдепартамента США навязать миру очередную ложь о неких «признаках химатаки» в Сирии. 
Минобороны РФ: США пытаются навязать миру очередную ложь о «химической атаке» в Сирии
© Фото: Stringer Xinhua, Globallookpress

В российском военном ведомстве заявили о желании Госдепартамента США навязать миру очередную ложь о неких «признаках химатаки» в Сирии. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков. 

«Стремление Госдепартамента США навязать миру очередную ложь о каких-то "признаках химической атаки" в зоне деэскалации Идлиб уже не вызывает недоумения», - говорится в сообщении Минобороны.

В нем подчеркнуто, что особый цинизм заявлению Госдепартамента о якобы произошедшей 19 мая химатаке в Сирии придают последовавшие публичные опровержения этой лжи даже британской Обсерваторией по правам человека и так называемыми мошенниками из «Белых касок».

«При этом представитель Госдепартамента буквально вчера продолжала рассказывать о якобы изучении каких-то "многочисленных источников", "интервью очевидцев", а также "пострадавших бойцов оппозиции"», - отметил Конашенков.

Генерал рекомендовал вместо этого запросить карту обстановки в зоне деэскалации Идлиб у Пентагона или в женевской Целевой группе по прекращению огня, в работе которой принимают активное участие представители США.

«Единственными "источниками" и "очевидцами" в районе якобы имевшей место химатаки, с которыми так обильно общается Госдепартамент США в зоне деэскалации Идлиб, являются террористы сирийского ответвления "Аль-Каиды" из "Джебхат ан-Нусры"»*, - добавил Конашенков.

Он также напомнил, что сирийские правительственные войска еще 18 мая первыми в одностороннем порядке полностью прекратили огонь и не поддавались на многочисленные провокации несколько дней. Поэтому никаких «атак» 19 мая в зоне деэскалации Идлиб не было в принципе.

По его словам, каких-то других «оппозиционеров», кроме террористов «ан-Нусры», уничтоживших еще в феврале все формирования «вооруженной оппозиции» и удерживающих эти районы под своим тотальным контролем, там больше нет.

«Поэтому все попытки Госдепартамента выдумать очередную историю про "химические атаки" являются не чем иным, как политическим прикрытием отчаянных попыток террористов расшатать обстановку в зоне деэскалации Идлиб и спровоцировать там гуманитарную катастрофу», - заключил представитель российского военного ведомства.

Ранее спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри признал, что Госдепартамент США не имеет доказательств применения химического оружия Дамаском.

В свою очередь, глава российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Виктор Купчишин заявил, что действующие на территории САР представители террористических организаций рассчитывают на дальнейшее обострение обстановки на юге Идлибской зоны деэскалации.

*«Джебхат ан-Нусра» - террористическая группировка, запрещена в РФ 

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата23.05.2019, 08:12
Турция опровергла информацию об ультиматуме США по поставкам С-400
Дата24.05.2019, 14:20
Универсальная УБИМ: «Звезда» испытала новейшую бронемашину военных инженеров
Дата24.05.2019, 14:38
Министр спорта РФ сообщил о восстановлении статуса РУСАДА
Дата05.04.2019, 18:12
«Обновленный тяжеловес»: Ил-76МД-90А передан ВТА
Дата24.05.2019, 05:40
В России разрабатывают новые гидросамолеты
Дата22.05.2019, 16:18
«Он вряд ли хотел долго жить втайне»: историк оценил возможность побега Гитлера в Аргентину
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Матуа
«Остров Матуа»
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2018»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
МАКС 2017
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
ХРОНИКА
ситуация в сирии
17:10 В стране и мире
Минобороны РФ: США пытаются навязать миру очередную ложь о «химической атаке» в Сирии
11:59 В стране и мире
Видео
«Современный Дрезден»: в Британии обвинили коалицию США в массовой гибели мирных жителей в Ракке
06:00 В стране и мире
Видео
«Свист, хлопок, ничего не помню»: мирные жители об обстрелах боевиков в Сирии
22:18 В стране и мире
«Рукбан» за сутки покинуло более 300 человек
14:43 В стране и мире
Видео
ВКС России и войска Сирии отразили атаки боевиков «Джебхат ан-Нусры»* в Идлибе
ВСЯ ХРОНИКАВСЯ ХРОНИКА
Выбор редакции
Выбор редакции
17:25 В стране и мире
Видео
Появилось видео работы лазерного перехватчика гиперзвуковых ракет
17:19 В стране и мире
«Нельзя было посылать моряков»: глава Генштаба Украины о провокации в Керченском проливе
16:47 ОПК
Первый российский круизный лайнер спущен на воду
16:44 В стране и мире
Ученые нашли «ключ» от дверей древнеегипетской пирамиды
16:30 В стране и мире
Видео
Организатор последнего звонка прокомментировал скандальный флешмоб в школе Владивостока
События дня
События дня
Туристический автобус перевернулся в Италии
Современные технологии в деле
Попытка госпереворота в Венесуэле
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
Струя пламени: отец едва не поджег дочь во время заправки автомобиля
Тому Хэнксу в 62 года отказались продать пиво
АвтоВАЗ объяснил нежелание усовершенствовать мотор «Нивы»
Видео
Во время концерта на последнем звонке омским школьникам на головы обрушилась штукатурка
Черная метка: агрессивные вороны «открыли» сезон атаки на людей
Диетолог рассказал о правилах выбора шаурмы
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.