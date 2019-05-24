Зеленский отменил указ Порошенко по кадровым перестановкам

Владимир Зеленский отменил указ экс-главы Украины Петра Порошенко о назначении членом Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания Владимира Горковенко. Действующий лидер страны вернул на эту должность Юрия Артеменко.

Незадолго до ухода с поста президента Украины Петр Порошенко сделал ряд кадровых перестановок. Так, экс-лидер Украины уволил командующего украинской Нацгвардией Юрия Аллерова и назначил в качестве исполняющего обязанности Николая Балана. Кроме того, Порошенко сменил командующего военной операцией в Донбассе. Вместо Сергея Наева эту позицию занял Александр Сирский.

В команде Зеленского резко отреагировали на действия Порошенко и пообещали пересмотреть «одиозные решения» покидавшего в тот момент свой пост украинского президента.