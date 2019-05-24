Отразить удар с воздуха: кадры стрельб из ПЗРК на конкурсе «Чистое небо»

Военнослужащие подразделений противовоздушной обороны Южного военного округа в рамках всеармейского этапа конкурса «Чистое небо» преодолели полосу препятствий и провели стрельбы из ПЗРК.

Стрельба велась по скоростной воздушной цели с места, навстречу, вдогон и по внезапно появляющемуся ударному вертолету в движении.

Также военнослужащие показали свои навыки в стрельбе из автоматов АК-74 и 7,62-миллиметрового пулемета ПКТ.

Водители БТР-80 прошли скоростной участок специальной трассы, преодолев различные препятствия: брод, холм, противотанковый ров с проходом, песчаный участок, прямоугольный и смещенный проход и S-образное препятствие.

Одно из отличий данного этапа соревнований - единая полоса препятствий «Атака» для дополнительной физической нагрузки военнослужащих перед выполнением боевых стрельб из автоматов.

Всеармейский конкурс «Чистое небо» завершится 25 мая. Сильнейшее подразделение ПВО представит Вооруженные Силы Российской Федерации на международном этапе соревнований, который состоится в августе текущего года.